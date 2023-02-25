Щось не те з'їв або не тим нагодували: губернатор Бєлгородщини зліг у лікарню

Природа в Росії намагається самоочиститися. Так, до лікарні потрапив губернатор Бєлгородської області Гладков. Кажуть, щось не те з'їв або не те підсунули йому.

На жаль, про своє харчове отруєння В'ячеслав Гладков написав у телеграмі самостійно. Правда, лікарі кажуть, що його стан середнього ступеня важкості. Вкрай дивно, але вже.

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"Потєрь нєма"

У дописі Гладков переконав, що нічого критичного не сталося. Мовляв, наразі він перебуває під наглядом лікарів. І що його, якщо не сьогодні, то завтра мають відпустити додому.

Він навіть спробував проявити турботу. Губернатор зізнався, що і про саму госпіталізацію не надто хотів розповідати. Ну, щоб ніхто не переживав через його стан здоров'я. Але змушений був написати пост, бо мережею почала ширитися інформація про його стан здоров'я.

Власне, росЗМІ у режимі "хто перший" повідомляли про його харчове отруєння. Ті ж "Известия" посилалися на власне джерело. Один з телеграм-каналів цитував лікарів. Вони зазначали, що здоров'ю губернатора нічого не загрожує.

Чого не скажеш про губернатора Пензенської області Олега Мельниченка. Він настільки образився на Байдена, що може від цієї образи серцевий напад схопити.

Вирішив провчити Байдена