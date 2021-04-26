Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт, – ЗМІ

Підозрюваний у корупції Ігор Гладковський 26 квітня прибув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там йому вручили обвинувальний акт.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Гладковському вручили обвинувальний акт для подальшого розгляду справи в суді. Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.
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Вночі проти 26 квітня ЗМІ писали, що Гладковський прибув в Україну рейсом з Франкфурта, що в Німеччині.
Разом з ним буцімто летів його батько – Олег Гладковський. Попри те, що Ігор оголошений НАБУ у розшук, прикордонники затримали його лише 5 – 7 хвилин, а далі відпустили.
У чому підозрюють Гладковського
- Наприкінці лютого 2019 року навколо Укроборонпрому виник корупційний скандал. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
- Впродовж 2015 – 2017 років їх завозили контрабандою. До речі, якість товарів не перевіряли.
- У причетності до корупційної схеми підозрюють Олега Гладковського, колишнього заступника секретаря РНБО часів п'ятого президента Петра Порошенка, та його сина – Ігоря Гладковського.
- Розслідування почали у 2019 році, однак у розшук Гладковського-молодшого оголосили лише 22 квітня 2021 року. Причина – той не з'являвся на допити.