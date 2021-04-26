Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт, – ЗМІ

Підозрюваний у корупції Ігор Гладковський 26 квітня прибув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там йому вручили обвинувальний акт.

Гладковському вручили обвинувальний акт для подальшого розгляду справи в суді. Про це видання повідомило з посиланням на власні джерела.

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Вночі проти 26 квітня ЗМІ писали, що Гладковський прибув в Україну рейсом з Франкфурта, що в Німеччині.

Разом з ним буцімто летів його батько – Олег Гладковський. Попри те, що Ігор оголошений НАБУ у розшук, прикордонники затримали його лише 5 – 7 хвилин, а далі відпустили.

У чому підозрюють Гладковського