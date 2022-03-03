Глава Миколаївщини просить допомоги в жителів: треба забрати техніку окупантів

На Миколаївщині простоює велика кількість техніки, яку кинули окупанти. Її хочуть забрати, щоб використовувати проти ворога.

Але є невелика проблема. Техніки більше, ніж людей, які можуть на ній їздити. Тому Віталій Кім просить місцевих мешканців, які зараз "на полюванні" про невелику допомогу.

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Прошу всіх, хто там по полях на полюванні: знайдіть людей з руками та ногами, щоб вони могли сісти й поїхати, – просить в місцевих мешканців Віталій Кім.

Він уточнив, що зараз по області простоює безліч техніки окупантів: три "Шилки" (зенітна самохідна установка), один "Тигр", два БМП, три танки. І багато ЗІЛів.

Також очільник Миколаївщини шукає інструкції, як керувати російськими БМП, БТР та "Іскандерами", щоб згодом мешканці могли самотужки перевозити техніку. Коли знайде – обіцяє поділитися з усіма.

Нещодавно Віталій Кім порадив мешканцям Миколаївщини, як підготуватися до зустрічі з окупантами. Варто познайомитися з сусідами, розподілитися по групах, дослідити дахи, щоб знати місця, звідки потенційно можна кидати запальні суміші в окупантів.

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