Глава Міндовкілля розповів, як обстріли нафтобаз і хімзаводів впливають на екологію України

Руслан Стрілець заявив, що російські окупанти обстрілюють нафтобази, хімзаводи та інші промислові об'єкти України. За його словами, все це провокує ситуацію хімічної небезпеки.

Про це виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів повідомив у всеукраїнському телевізійному марафоні "UAразом".

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Рашисти намагаються поцілити у кожну нафтобазу, в кожну ємність, у якій є паливо. Внаслідок потрапляння ворожих снарядів в нафтобази та АЗС ми маємо велику кількість викидів у атмосферне повітря.

– сказав Руслан Стрілець.

"Ці викиди фактично є неконтрольованими. Наражають на небезпеку, зокрема прилеглі території та людей, які живуть поряд із цими об'єктами", – продовжив він.

За його словами, ті об'єкти, в які вже поцілено, кілька днів, іноді кілька годин горіли з виділенням величезної кількості забруднюючих речовин. Всі злочини фіксуються, а збитки прораховуються відповідним штабом.