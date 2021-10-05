Глава Мінфіну відреагував на конфлікт голови державного "Укрексімбанку" зі "Схемами"

5 жовтня 2021 , 17:05
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все, щоб навіть теоретично не було допущено ніякого конфлікту з журналістами. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він вважає неприпустим виникнення такої ситуації. І закликав до справедливого розв'язання з повною повагою до цінностей свободи слова.

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Марченко прокоментував конфлікт голови держбанку з журналістами "Схем" 

Марченко наголосив, що його неприємно здивувала ситуація, який виникла під час інтерв'ю "Схем" з головою правління "Укрексімбанку".

Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі,
– зазначив він.

За словами очільника Мінфіну, журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання. Натомість всі представники держави зобов'язані відповідати настільки, наскільки це можливо.

Крім цього, міністр уже запросив повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", – додав він.

Напад на журналістів "Схем": що відомо

  • На журналістів "Схем" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером.
  • Одне з питань розслідувачів не сподобалося посадовця, через що він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
  • Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери, з яких вилучили картки з матеріалом.
  • Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання журналістської діяльності.
Автор: Марина Васильєва