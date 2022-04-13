Глава МЗС Ірану спростував постачання зброї Росії за допомогою іранських компаній, – Кулеба

Іран офіційно спростував звинувачення, що нібито є ланкою у нелегальному постачанні зброї в Росію. Британські ЗМІ повідомляли, що Росія отримує зброю з Іраку за посередництва іранських компаній.

Іран виступає проти війни Росії з Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з іранським колегою Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном. Очільник МЗС Ірану спростував звинувачення на адресу його країни.

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За словами Кулеби, Амір-Абдуллахіан заявив, що Іран виступає проти війни Росії з Україну та підтримує дипломатичне врегулювання конфлікту.

Іран виступає проти війни Росії проти України, підтримує дипломатичне вирішення. Вдячний МЗС Абдоллахіану за спростування звинувачень про постачання зброї до Росії за допомогою іранських компаній, а також за направлену в Україну медичну бригаду,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

За даними британських ЗМІ, російські окупанти начебто отримали:

РПГ (ручні протитанкові гранатомети);

протитанкові ракети;

системи залпового вогню бразильського виробництва.

Також повідомлялося, що влада Тегерана подарувала Росію ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва.

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