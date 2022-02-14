Глава МЗС Італії може відвідати Москву та Київ цього тижня, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо має начебто намір відвідати Київ та Москву вже цього тижня. У МЗС держави-агресорки запевняють, що візит "пропрацьовується".

Про візит Ді Майо повідомили російські ЗМІ з посиланням на італійську La Stampa. Глава МЗС має прибути до Києва та Москви через ситуацію з військами біля кордону.

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У російському МЗС кажуть, що працюють над візитом

У російському МЗС візит поки офіційно не підтвердили. Проте джерела в дипвідомстві розповіли журналістам, що питання наразі опрацьовують.

Італія може збільшити контингент у Східній Європі

Також ЗМІ пишуть що Італія може надіслати 2 тисячі своїх військових в країни Східної Європи – Болгарію, Угорщину, Словаччину та Румунію. Це відбудеться, якщо рішення про посилення присутності контингенту Альянсу ухвалять на зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16 – 17 лютого.

Разом з тим, нова військова місія має отримати схвалення італійського парламенту. Також дозвіл має надійти від країн, що прийматимуть контингент.

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Позиція Італії щодо можливої ескалації з боку Росії: коротко

Раніше Італія рекомендувала своїм громадянам негайно покинути українську територію.

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні пригрозив Кремлю "серйозними наслідками" у разі агресії проти України.

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Італія наполягає на конструктивному діалозі задля деескалації.

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