Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок у суботу, 7 вересня, розкритикувала соціал-демократів за послаблення допомоги Україні. Дипломат дорікнула за це прем'єр-міністру Бранденбурга Дітмару Войдке, який очолює СДПН.

"Нейтральна" позиція партії, з якої походить канцлер, дивує німецьку політикиню.

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Глава МЗС Німеччини розкритикувала партію Шольца

Бербок назвала "невизначеною" позицію СДПН у питанні допомоги Україні. Політикиня нагадала, що раніше Войдке наголошував на солідарності з Україною у її протистоянні агресії з російського боку.

Я дещо хвилююся за свого канцлера. За кого йому насправді голосувати у Бранденбурзі 22 вересня? Якщо Дітмар Войдке не збереться до виборів, тоді у нього буде лише один вибір – "Зелені",

– припускає вона.

На думку політикині, крайні праві ("Альтернатива для Німеччини", AFD) та крайні ліві ("Блоку Сари Вагенкнехт", BSW) також недостатньо допомагають українцям. Натомість вони "перебувають на боці Росії та Путіна".