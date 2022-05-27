Глава МЗС Північної Македонії приїхав до України та відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі у складі закордонної делегації відвідав багатостраждальний Ірпінь на Київщині.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він поділився фотографіями зі зустрічі з оільником МЗС Північної Македонії та подякував за підтримку іноземних партнерів.

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За словами Олексія Кулеби, представники Північної Македонії оглянули житловий сектор Ірпеня та були вражені пошкодженнями, нанесеними російськоою армією.

Представники Північнної Македонії відвідали Ірпінь / фото Олексія Кулеби

Зустріч представників України та Північнної Македонії в Ірпені / фото Олексія Кулеби

Глава МЗВ Північнної Македонії шокований пошкодженнями Ірпені руками росіян / фото Олексія Кулеби

Очільник Київської ОВА підкреслив, що підтримка світової спільноти в засудженні російського вторгнення в Україну є дуже цінної для нашої деражави.

Ви демонструєте єдність проти загроз, з якими ми продовжуємо боротись. Дякуємо, що ви поруч і солідарні з українським народом!

– написав Кулеба.

Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії відвідали Гостомель та Ірпінь

Місяць тому в Україну в знак підтримки приїхали спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії. Разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком вони відвідали звільнені від російських окупантів Гостомель та Ірпінь.

Після побаченого чиновники заявили, що готові й надалі підтримувати Україну. А Стефанчук назвав 5 напрямків допомоги Україні від світу, які необхідні для перемоги над агресією Росії.

У Гостомель та Ірпінь приїхали спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії / фейсбук Руслана Стефанчука

До їх списку увійшли: підтримка серйозної та жорсткої санкційної політики проти Росії; економічна і фінансова підтримка для України, адже велика кількість її територій досі окупована, що не дає економіці країни працювати на повний розмах; підтримка євроінтеграційної перспективи України, бо це те, на що заслуговують українці й за що вони заплатили сповна; військова підтримка, без якої Україна не зможе протистояти Росії; побудова спільного плану відбудови України.

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