Представницький візит: чому важливо відновлювати дипломатичні відносини із Сирією

Голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом аль-Шараою в Дамаску. Сирія вбачає в нашій країні партнера, а Україна ж в такий спосіб своєрідним шляхом бореться проти російської агресії.

Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Україна та інші країни будуть намагатись переконати Сирію не співпрацювати з Росією. Водночас заява нової влади про бажання зберегти зв'язки з Кремлем може може змінитись.

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Чому важливо відновлювати дипломатичні відносини з Сирією

За словами політолога, візит Сибіги був справді представницьким. Україні варто налагодити відносини з новою владою, а Сирія показала, що розглядає нашу країну як важливого партнера.

Візит спрямований на те, щоб переконати нову сирійську владу не довіряти Росії та не підтримувати з нею ніяких відносин,

– наголосив Рейтерович.

Водночас нова влада Сирії заявила, що всю сирійську зброю має російське походження, а багатьма електростанціями керують російські експерти, тому новий лідер країни не хоче повністю розривати відносини з Росією.

Однак це, на думку політолога, залежить не лише від Сирії, а й від країн, які зараз налагоджують з нею відносини.

Це і Туреччина, і західні країни. Якщо нова влада Сирії отримає від цих "гравців" чіткий натяк або вказівку, що присутність російських баз в країні є небажаною, вона може змінити свій підхід,

– пояснив він.

Також заяву можна трактувати як спробу торгів та натяків, щоб країни щось запропонували Сирії. Нова влада могла б забрати всю російську зброю собі, але водночас росіяни вже потроху її вивозять. Тобто сама Росія ще не знає, яка буде позиція в лідера Сирії.

Ще один цікавий момент-перебування Башара Асада в Росії, куди він вивіз велику кількість грошей з собою. Нова влада Сирії може вимагати їхнього повернення для компенсації й тоді країна-агресорка не буде мати коштів на утримання своїх баз.

Рейтерович зазначив, що є очевидним, хто зараз допомагатиме економічно та фінансово новій сирійській владі. Це, знову ж таки, буде Туреччина та Захід, тому головне створити взаємозв'язок між цією допомогою та присутністю російський військових баз в Сирії.

До речі, Сибіга після візиту повідомив, що Україна готова відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах з Сирією та прагне до створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації.