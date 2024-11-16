Новий глава МЗС Японії прибув до України

Новий міністр закордонних справ Японії 16 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Такесі Івая зустрінеться з Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo.

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Міністр закордонних справ Японії прибув до України

У міністерстві закордонних справ Японії пітвердили, що Такесі Івая здійснив візит до України для переговорів з офіційними особами. Зокрема, зустрічі з Андрієм Сибігою.

Японія продовжуватиме просувати рішучу підтримку України та суворі санкції проти Росії,

– наголосили в МЗС.

Також зазначили, що міністр проінформує про зусилля Японії, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, та обміняється думками зі своїм українським колегою з метою продовження тісної двосторонньої співпраці між двома країнами.

Японія висловить серйозну стурбованість останніми подіями у військовій співпраці між Росією та Північною Кореєю, включаючи відправку солдатів КНДР до Росії. Також глава МЗС обміняється з українськими колегами відвертими поглядами на поточну ситуацію.

Окрім того, сторони поговорять щодо державно-приватного співробітництва з метою реабілітації та реконструкції України, включаючи зусилля, спрямовані на проведення Конференції з питань протимінної діяльності в Україні, яка відбудеться в Японії наступного року.

Журналісти наголосили, що це перший візит японського міністра після того, як минулого місяця прем'єром став Шіґеру Ішіба. Також видання пише, що представник міністерства повідомляв про начебто можливі переговори з президентом Володимиром Зеленським.