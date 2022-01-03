Глава Пентагону Ллойд Остін захворів на коронавірус

Глава Пентагону Ллойд Остін заразився коронавірусом. Упродовж 5 днів він перебуватиме на карантині.

Раніше в міністра оборони США з'явились симптоми, схожі на COVID-19. Тому він вирішив здати ПЛР-тест.

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Остін залишається на карантині

Глава Міноборони зауважив, що має легкі симптоми. Тому залишатиметься на домашньому карантині упродовж наступних 5 днів.

Попри хворобу, Остін збереже за собою повноваження очільника оборонного відомства. Він хоче брати участь у всіх основних заходах в онлайн-форматі.

Наскільки це можливо, я планую фактично бути присутніми на основних зустрічах і дискусіях, які необхідні, щоб отримувати інформацію про ситуацію та ухвалювати рішення,

– наголосив Остін.

Водночас за потреби його представлятиме перша заступниця Кетлін Хікс. Всі особи, з якими перетинався глава Пентагону, зроблять тест на COVID-19.

Остін бачився із Джо Байденом 21 грудня – за тиждень до того, як відчув симптоми. Наприкінці грудня він був у Пентагоні, але дотримувався дистанції і був у масці.

Про невтішну новину Остін повідомив і у своєму твітері. "Мої симптоми – слабкі, і я дотримуюся вказівок свого лікаря", – зауважив глава Пентагону.

Коронавірус у США

Станом на 3 січня загалом у США зафіксували 56 142 175 хворих на коронавірус. З них – 847 408 осіб, на жаль, померли. Водночас 41 543 060 хворих одужали.

Центр із контролю та профілактики захворювань США наприкінці грудня вирішив скоротити термін самоізоляції для хворих на коронавірус, які не мають симптомів, до 5 днів.

Що відомо про Ллойда Остіна

У жовтні Ллойд Остін в межах офіційного візиту в Європу відвідав і Україну.

Тоді він наголосив, що підтримка США щодо нашої держави є непохитною. А також зауважив, що Вашингтон зміцнюватиме стратегічне партнерство із Києвом.

Окрім цього, Остін висловлював занепокоєння щодо скупчення російських військ біля кордонів нашої держави. Він наголошував, що Вашингтон готовий допомогти Україні.

Вже 22 січня буде рік, як Сенат затвердив його кандидатуру на посаду міністра оборони. Він став першим в історії афроамериканцем, який очолив Пентагон.

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