Глава Пентагону наказав кіберкомандуванню США зупинити всю діяльність проти Росії, – ЗМІ

Міністр оборони Піт Гегсет минулого тижня наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти Росії. Мовиться також і про наступальні кібератаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Record. Відповідні дані ЗМІ надали три джерела, обізнані у цьому питанні.

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Що відомо про скасування кібератак США проти Росії

За даними співрозмовників, Гегсет передав інструкцію начальнику кіберкомандування США, генералу Тімоті Хоу, який потім повідомив колишнього директора з організації кібероперацій, генерал-майора Корпусу морської піхоти Раяна Херітеджа, про нові вказівки щодо припинення дій у кіберпросторі проти Росії.

Наказ глави Пентагону не поширюється на Агентство національної безпеки, яке також очолює Хоу, або його розвідувальну роботу, спрямовану на Росію, повідомили джерела.

Хоча повний обсяг директиви Гегсета командуванню залишається неясним, це ще один доказ зусиль Білого дому нормалізувати відносини з Москвою після того, як США та міжнародні союзники працювали над ізоляцією Кремля через його вторгнення в Україну у 2022 році.

Точна тривалість наказу Гегсета невідома, хоча кіберкоманді було сказано, що воно продовжуватиме діяти в осяжному майбутньому.

Наслідки вказівок Гегеста для особового складу кіберкомандування невідомі. Якщо це стосується його цифрових воїнів, зосереджених на Росії, рішення торкнеться лише сотень людей, у тому числі членів приблизно 2 000 кібернаціональних і кібернетичних місій. Загалом вони складаються з 5 800 співробітників збройних сил, розділених на групи, які проводять наступальні та оборонні операції в кіберпросторі. Вважається, що чверть наступальних підрозділів зосереджено на Росії.

Крім внутрішніх викликів, наказ може зірвати деякі з найвідоміших місій командування за участю головного цифрового противника США – Росії. Свої операції американські кіберспеціалісти проводили разом з Україною.

Крім того, наказ про припинення роботи може наражати компанії приватного сектора в США та в усьому світі на більший ризик, якщо командування не буде тримати на відстані розвідку та військові служби Москви, в яких працюють сумнозвісні хакерські групи.