Глава Укроборонпрому відсторонив керівника напрямку високоточної зброї через розслідування

В рамках проведення службової перевірки генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв відсторонив на місяць Артюшенка від виконання обов'язків начальника управління високоточної зброї та боєприпасів.

В державному концерні зазначили, що координація підприємств управління тимчасово покладається на першого заступника генерального директора Укроборонпрому Фоменка.

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Там зазначили, що він з початку введення воєнного стану "проїхав Україною тисячі кілометрів для допомоги всім керівникам підприємств Концерну".

Крім того, 20 березня СБУ відібрала пояснення у в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Дениса Сердюка, якого було призначено виконуючим обов’язки керівника підприємства від 1 березня.

Зазначу, що я впевнений у власному кадровому рішенні і бажаю Денису Сердюку виправдати покладену на нього відповідальність,

– заявив Юрій Гусєв.

Укроборонпром закликає підприємства утриматися від публікацій будь-якої інформації, яка може завадити швидко забезпечувати українських захисників озброєнням.

Раніше в Укроборонпромі заявили, що готові сплатити премію у розмірі 1 000 000 доларів США за викрадений чи трофейний літак.