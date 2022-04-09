Глава уряду країни ЄС вимагав доказів, що різанина у Бучі не була постановкою, – Зеленський

Цинізм деяких країн щодо війни в Україні просто вражає. Так, дехто з політиків навіть вимагав, аби Україна надала докази, що звірства у Бучі не були постановочними.

Про це в інтерв'ю заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що з такою вимогою звертався очільник уряду однієї європейської країни.

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Покажіть нам докази, що це не інсценізовано,

– казав до української влади європейський політик.

Президент не уточнив, хто саме вимагав доказів очевидного.

Про кого міг говорити Зеленський

Ми припускаємо, що автором цієї фрази міг бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Адже саме він є очільником європейського уряду, який підтримує Росію.

Водночас саме в Кремлі казали, що трупи на вулицях Бучі "якісь не такі". Потім росіяни брехали, що цивільних вбили Збройні Сили України. Словом, щоразу вигадували нове виправдання, яке суперечило попередньому.

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