Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Командувач військово-морських сил Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України. Це, на його думку,створює перешкоди для членства нашої країни в НАТО.

За словами Кай-Ахіба Шенбаха, Крим нібито є "втраченим для України". Про це він заявив під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

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Україна та Грузія не можуть вступити до НАТО, – Шенбах

Кай-Ахіб Шенбах заявив, що окупація частини території є перешкодою для членства в НАТО для України та Грузії. Віцеадмірал переконаний, що цю ситуацію не можна порівнювати зі вступом балтійських країн до Альянсу, оскільки на той момент вони були суверенними. На його думку, Україна та Грузія такими нібито не є.

Кримський півострів Шенбах назвав "втраченим" для України.

Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання,

– заявив Шенбах.

Однак командувач ВМС Німеччини додав, що Росія є важливою країною. Однак зараз очільник Кремля Володимир Путін зацікавлений не в частині української території, а в розколі Євросоюзу, щоб посилити свій вплив. Крім того, Шенбах підкреслив, що Кремль не має права голосу в питанні прийнятті нових членів до НАТО.

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Німеччина і загроза російського вторгнення до України: останні новини

На фоні російської загрози західні партнери постачають Україні озброєння. Однак міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявив, що Берлін не постачатиме нам зброю, але й не критикуватиме тих, хто робить це.

США дозволили Естонії постачати зброю американського виробництва до України. За інформацією ЗМІ, Німеччина вирішила не йти на цей крок, тому балтійські партнери не передадуть нам німецьку зброю.

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