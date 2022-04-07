Глава Європарламенту прогнозує стислі терміни розгляду заявки України на вступ в ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що тимчасові рамки розгляду заявки України на членство в Європейському союзі будуть значно меншими, ніж в інших випадках. Українська сторона має оперативно надати відповіді на запитання Єврокомісії.

Роберта Мецола поговорила з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про те, що вони чекають на список питань, який має надійти у найближчі дні.

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Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга наголосила, що Україна спробує відповісти на них протягом чотирьох днів.

Звичайно, потім "м'яч знову на нашому боці", і тут у гру вступає Європейський парламент. Ми зробимо все необхідне. Якщо Українаі надасть нам відповіді дуже швидко, то тимчасові рамки будуть також більш зменшені, ніж в інших ситуаціях,

– сказала Роберта Мецола.

Президентка Європарламенту звернула увагу на той факт, що статус кандидата надає країні доступ до багатьох програм Європейського Союзу.

За її словами, бути кандидатом – це величезний обсяг допомоги, який країна може отримати щодо інфраструктури, освітніх програм, доступу до всіх інших програм ЄС тощо.

До слова, глава Європарламенту відвідала України 1 квітня. Під час свого виступу Роберта Мецола дала 3 обіцянки Україні:

Євросоюз визнає вторгнення Росії на Україну зазіханням на цілу Європу, нападом на світ та його лад;

Україна стане кандидатом в члени ЄС офіційно та швидко;

Євросоюз допомагатиме Україні у відбудові зруйнованих міст та сіл унаслідок війни.

Крім того, Європа продовжить допомагати Україні фінансово та забезпечувати всім необхідним військових.

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