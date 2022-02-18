Глава Закарпатської ОДА назвав росіян "братнім народом": Шмигаль пообіцяв вжити заходів

Днями голова Закарпатської облдержадміністрації назвав росіян "братнім для України народом". Денис Шмигаль пообіцяв вивчити цю заяву та вжити за потреби заходів.

Відповідну заяву про висловлювання Віктора Микити прем'єр-міністр Денис Шмигаль зроби 18 лютого під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє 24 канал.

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Заяви Микити про "братніх" росіян

Під час засідання Закарпатської облради 16 лютого, яке транслювали в ютубі, її глава Віктор Микита наголосив на важливості для українців об'єднуватися, аби спільно протидіяти ворогу – Росії. А тоді заявив про "братній" народ росіян.

Хоч там (у Росії – 24 канал) проживають і наші брати, це наші брати, дійсно. Але керівництво Росії насправді є недружнім, воно не розуміє, що в нас виховується молоде покоління,

– зазначив глава ОДА.

Та додав, що у молоді вже зовсім інше ставлення та сприйняття держави-агресорки.

Слова глави Закарпатської ОДА перевірять

Після цього Шмигаль повідомив, що в уряді вивчать слова Микити про Росію та відреагують відповідно.

Проведемо дослідження, а за потреби – розслідування його слів. У разі, якщо будуть на це юридичні підстави, то вживемо відповідних заходів,

– запевнив прем'єр.

Нагадаємо, Віктор Микита став главою Закарпатської ОДА у грудні 2021 року.

Виступ Микити на засіданні ОДА: дивіться відео (з 10:50)