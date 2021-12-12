Глави G7 офіційно заявили про "тяжкі наслідки" для Росії в разі нападу на Україну

Глави "Великої сімки" офіційно звернулися до Росії. Вони попередили Кремль, що вторгнення до України матиме серйозні наслідки.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" та керівник європейської дипломатії у своїй спільній заяві засудили нарощування Росією військ біля українських кордонів.

Цікаво Країни G7 обговорили загрозу Росії й дійшли згоди щодо її покарання, – Bloomberg

Представники G7 закликали до деескалації

Представники МЗС країн "Великої сімки" закликали Росію до деескалації конфлікту на Донбасі та виконувати свої міжнародні зобов'язання. Також Кремль просять продовжувати дипломатичні контакти з західними країнами.

Водночас у заяві дипломатів йде мова про те, що якщо таки Росія почне повномасштабну агресію проти України – це матиме неминуче тяжкі наслідки.

Будь-яке застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну,

– йдеться у спільній заяві.

Дипломати країн G7 наголосили на підтримці територіальної цілісності та северенітету України. Також глави МЗС підкреслили, що вони активізують свою співпрацю щодо всебічної відповіді Кремлю.

Саміт міністрів закордонних справ G7: головне

Саміт міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" відбувся у Ліверпулі.

Серед тем обговорення була загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Кремль заплатить високу ціну за агресію.

Більше про загрозу російського вторгнення у випуску "PRO новини": дивіться відео