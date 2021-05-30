Глави МЗС Ізраїлю та Єгипту обговорять питання Сектора Гази й обмін полоненими

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі 30 травня прибув з робочим візитом до Єгипту. Там він проведе зустріч з єгипетським колегою та обговорить ситуацію в Секторі Гази.
Ця поїздка стала першою дня ізраїльського міністра закордонних справ до єгипетської країни з 2008 року.
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Про що говоритимуть дипломати
- Під час переговорів піднімуть питання відновлення цивільної інфраструктури, яка суттєво постраждала від нещодавніх бойових дій.
- Обговорять глави МЗС і зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.
- Ще одною темою для розмови на зустрічі стане можливий обмін утримуваними особами між Сектором Гази та Ізраїлем.
Водночас керівник розвідки Єгипту Аббас Камель відвідає Тель-Авів, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньяху. Очікується також, що він проведе переговори з палестинськими лідерами.Зверніть увагу! Президент США Джо Байден 19 травня провів розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основною темою було загострення у Секторі Гази.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем: головне
- Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною відбулося 7 травня. Тоді внаслідок сутичок на Храмовій горі постраждали понад 200 людей.
- Увечері 10 травня з боку Палестини у бік Ізраїлю випустили перші ракети. У відповідь Ізраїль також почав обстріли. Відтоді бойові дії фактично не припинялися.
- Жертвами обстрілів стали щонайменше 227 палестинців та 13 ізраїльтян. Серед загиблих – понад 60 дітей.
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