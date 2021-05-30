Глави МЗС Ізраїлю та Єгипту обговорять питання Сектора Гази й обмін полоненими

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі 30 травня прибув з робочим візитом до Єгипту. Там він проведе зустріч з єгипетським колегою та обговорить ситуацію в Секторі Гази.

Ця поїздка стала першою дня ізраїльського міністра закордонних справ до єгипетської країни з 2008 року.

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Про що говоритимуть дипломати

Під час переговорів піднімуть питання відновлення цивільної інфраструктури, яка суттєво постраждала від нещодавніх бойових дій.

Обговорять глави МЗС і зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.

Ще одною темою для розмови на зустрічі стане можливий обмін утримуваними особами між Сектором Гази та Ізраїлем.

Водночас керівник розвідки Єгипту Аббас Камель відвідає Тель-Авів, де зустрінеться з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньяху. Очікується також, що він проведе переговори з палестинськими лідерами.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем: головне

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною відбулося 7 травня. Тоді внаслідок сутичок на Храмовій горі постраждали понад 200 людей.

Увечері 10 травня з боку Палестини у бік Ізраїлю випустили перші ракети. У відповідь Ізраїль також почав обстріли. Відтоді бойові дії фактично не припинялися.

Жертвами обстрілів стали щонайменше 227 палестинців та 13 ізраїльтян. Серед загиблих – понад 60 дітей.

Президент США Джо Байден 19 травня провів розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Основною темою було загострення у Секторі Гази.

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