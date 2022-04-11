Глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію навколо України: розглянуть нові санкції проти Росії

У понеділок, 11 квітня, представники країн-членкинь Європейського Союзу зберуться в Люксембурзі на засіданні Ради. Обговорюватимуть війну в Україні, допомогу Києву та подальші санкції проти Росії.

Про це повідомляють брюссельські журналісти з посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля. Крім того, чиновник ЄС доповість про результати поїздки до Києва.

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Чотири аспекти допомоги Україні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Рада ЄС зосередиться на чотирьох аспектах своєї діяльності. Насамперед мовиться про безпосередню допомогу Україні.

ЄС вже надав значну допомогу Україні у політичному, фінансовому, матеріальному та гуманітарному планах. І ми продовжимо підтримувати Україну всіма можливими способами,

– зазначила фон дер Ляєн.

Другий аспект – санкції Євросоюзу проти Росії, зокрема, п'ятий пакет обмежувальних заходів.

По-третє, ЄС не послаблюватиме свої багатосторонні дипломатичні зусилля. Одним із результатів цієї діяльності є голосування в ООН за тимчасове зупинення роботи Росії в Радбезі ООН.

Союз і його члени продовжать обговорювати з партнерами необхідність того, щоб у цьому питанні всі були на правильному боці історії,

– додала фон дер Ляєн.

Насамкінець міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять боротьбу з дезінформацією на території ЄС, а також стратегію подальшої комунікації. Рада наголошує, що Україна "залишиться пріоритетом порядку денного світової політики".

Водночас є й невтішні новини. Так, за словами фон дер Ляєн, Рада ЄС не обговорюватиме питання щодо ембарго на російську нафту, оскільки деякі держави зараз не хочуть порушувати це питання.

"Є держави-члени ЄС, які залежать на 100% від російських нафти та газу. Є країни, чия енергетична незалежність нульова чи майже нульова. Ситуація у всіх дуже різна", – зазначила чиновниця.

Тому, повторила вона, предметного обговорення ембарго на російську нафту на засіданні Ради ЄС поки що не буде.

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