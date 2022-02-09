У глави МЗС Словаччини виявили COVID-19: день тому він зустрічався з Зеленським

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок захворів на коронавірус. Напередодні він провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Глава словацької дипломатії не був присутнім на засіданні уряду 9 лютого. Згодом він повідомив, що захворів.

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У глави МЗС Словаччини підтвердили COVID-19

Міністр заявив, що всі новини 9 лютого – позитивні.

Спочатку Петра Влхова (словацька лижниця взяла "золото на Олімпіаді – 24 канал), потім голосування в парламенті й, по-третє, на жаль, результат тесту на коронавірус позитивний,

– зазначив Корчок.

Він додав, що міг би обійтися без останніх "позитивних новин".

Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували глави міністерств закордонних справ Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський.

Корчок бачився зі Зеленським: що відомо

Зеленський зустрівся з главами МЗС Чехії, Австрії та Словаччини 8 лютого. Сторони говорили про активізацію мінського процесу та посилену роботу у нормандському форматі.

Український президент відзначив важливість того, що міністри відвідали прифронтову зону на Донбасі та особисто ознайомилися зі ситуацією там.

Дипломати висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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