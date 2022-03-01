Глави ОТГ на Луганщині стали фігурантами кримінальної справи: головна причина – державна зрада

На Луганщині кілька голів Об'єднаних територіальних громад зрадили Україну. Луганська обласна прокуратура уже повідомила про відкриття нових кримінальних проваджень.

Фігурантами кримінальних справ стали голова Марківської об’єднаної територіальної громади та глава Міловської об’єднаної територіальної громади за фактом державної зради згідно з частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Цікаво За бажання бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

Проти голів ОТГ на Луганщині відкрили кримінальні провадження

Правоохоронці з'ясували, що голови цих ОТГ націлено вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Головна причина – глави Об'єднаних територіальних громад вирішили обрати сторону держави-агресора, а також в умовах воєнного стану в Україні допомагали окупантам реалізовувати підривну діяльність проти держави Україна.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!