З главою Міноборони Британії зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України
17 березня 2022 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:твіттер Бена Воллеса
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що з ним телефоном зв'язався шахрай. Він видавав себе за прем'єр-міністра України.
Про це Воллес написав у твіттері.
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Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок,
– написав Воллес.
Він додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення та підступи не можуть відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.
Нікчемна спроба,
– додав у твіттері міністр.