Глобальна продовольча криза: Путін програв важливий раунд

Росія та Туреччина нібито домовилися про розблокування експорту українського зерна морем. Там кілька пунктів є у процедурі. Наразі, схоже, "проблема" лише в позиції українців: передбачається, що Росія отримає можливість перевіряти торгові судна щодо наявності там зброї, і, начебто, Київ із цим не згоден.

Але тема поки що мусується у ЗМІ, тому, мабуть, остаточну конфігурацію рішення ми побачимо протягом найближчих днів. Поки що залишається констатувати ось що.

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Білоруські торги

Декілька днів тому, після розмови Лукашенка з Генсеком ООН, ми тут розмірковували про те, що у питанні продовольства союзники (Москва та Мінськ) тягнуть ковдру кожен на себе: Кремль виставляє Заходу ультиматум, обіцяючи розблокувати експорт в обмін на зняття санкцій; Білоруська сторона - цілком готова протягнути весь експорт через себе у бік Прибалтики, природно, теж не просто так, а за допуск до Балтійського моря для свого калію.

Буквально одразу після цього пішла заява Путіна, в якій він висловився в тому дусі, що, мовляв, так, шлях через Білорусь – відданий, але замість зняття санкцій (з Білорусі ж), що дуже багато хто сприйняв як свідчення того, що Москва і Мінськ діють синхронно і тим самим продавлюють Захід заради того, щоб Білорусь стала "контрабандним хабом", через який санкції обходитимуть і російські гравці.

Тільки от і по гарячих слідах, і сьогодні особливо, такі міркування здаються все ж таки помилковими. Бо якщо вже говорити з перспективи п'ятниці, то дуже великою дурістю було б з боку Путіна "палити тему", якби він реально хотів "контрабандного хаба". Та й деякі різночитання з Мінськом впадають у вічі – білоруська сторона про повне зняття санкцій не вела, тільки про експорт калію через порти.

І насправді все це скидається на старий, як світ, політичний прийом, описаний ще в казці: "Роби зі мною, що хочеш, тільки не кидай у терновий кущ". Тобто говорити щось, розраховуючи на дзеркально протилежний результат.

Тому що, коли Путін заявляв про бажання повного зняття санкцій з Білорусі в обмін на транзит, він не просто суперечив своїм інтересам (які, поза сумнівом, були в тому, щоб зняти санкції взагалі з себе). Він ставив Захід у ситуацію, в якій прийняти угоду з Білоруссю ставало б невигідно, бо це виглядало як прогин під консолідовану позицію диктаторів. "Санкції" (тобто огульно) сказав він. У Мінська формулювання були скромнішими.

Путін дає задню

І як ми бачимо сьогодні, прямо на вихідних Москва і світові гравці поспішно домовлялися про вивезення зерна морем. І, можливо, навіть домовилися, хоча США відкрито заявили, що жодного скасування санкцій у відповідь не буде. Тобто Путін відмовився або готовий відмовитися від свого початкового задуму - торгуватися навколо цього питання. І зробив він це тільки тому, що: по-перше, не може допустити, щоб питання вирішилося через його голову (а Мінськ та Захід показали, що це можливо); по-друге, не може допустити, щоб у білоруського "союзника" з'явилася можливість обійти санкції і завдяки "допомозі у вирішенні проблеми" повернути хоча б мінімальну суб'єктність.

Все дуже наочно: ще недавно Росія заявляла, що вирішуватиме питання лише за умови скасування санкцій, а сьогодні готова вже просто так. І все це стало можливим лише завдяки тому, що Захід намітив альтернативу у вигляді білоруського варіанту.

Путін програв, втративши козир у торгу, але виграв, не давши зайвого простору Мінську. Білоруський режим програв, тому що кватирка, що почала відкриватися, знову зачинилася. Але спроби, певен, продовжуватимуться. А Захід близький до того, щоб цей раунд виграти, і вирішальне значення тут має "монолітність" братніх режимів.

Схоже, чим далі, то більше ми бачитимемо ситуацій, де кожен буде сам за себе. І, на тлі відсутності військових успіхів і перспектив поразок, що наближаються, нічого дивного в цьому немає.

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