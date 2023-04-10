В США стартують масштабні навчання з ядерного стримування: чи пов'язані вони з погрозами Росії

Масштабні навчання "Глобальний грім – 23" стартують у США. Їхня мета – підвищити ядерну готовність та забезпечувати ядерне стримування.

У Стратегічному командуванні Збройних сил США зазначають, що самі навчання розпочнуться 11 квітня 2023 року. У відомстві відразу ж наголошують, що навчання щорічні та ніяк не пов'язані з будь-якими заявами. Таким чином вони натякають, що наміри Росії перекинути ядерку на територію Білорусі тут ні до чого.

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Для чого проводять навчання

Передовсім зауважимо, що до "Глобального грому – 23" залучили особовий склад усього Стратегічного командування. Зокрема, мовиться і про компоненти та підпорядковані підрозділи цього самого командування.

Також долучать ключових представників союзників і партнерів. Мовиться, зокрема, про військових Великої Британії, котрі увійдуть до складу команд вищого керівництва та працюватимуть у широкому спектрі сфер.

Мета цьогорічного навчання – підвищити ядерну готовність. Також вони мають посприяти "забезпеченню безпечних, захищених і надійних стратегічних сил стримування".

Ці навчання проводяться щорічно і не є відповіддю на дії будь-якої країни або інших суб'єктів,

– наголошують у відомстві.

У стратегічному командуванні зазначають, що під час навчань збільшиться кількість польотів бомбардувальної авіації.

Зауважимо, що Стратегічне командування відповідає за:

стратегічне стримування,

ядерні операції,

спільні операції в електромагнітному спектрі,

протиракетну оборону,

аналіз і цілепокладання.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи потрібно Україні повертати статус ядерної країни. В ефірі 24 Каналу він зауважив, що США нарешті визнали, що втрата відповідного статусу нашою державою у 1996 році була помилкою. Власне, Вашингтон спонукав Україну до цього рішення.

Водночас слід розуміти, що наразі не мовиться про повернення Україні ядерного статусу. За словами Данілова, це складний процес, який потребує значних зусиль. Разом з тим секретар РНБО зауважив, що суспільство "з радістю б сприйняло таку можливість".