Такого не було з часів Другої світової: у світі зараз 56 конфліктів, де залучено 92 країни світу

Інститут економіки і миру представив звіт стосовно Глобального індексу миру 2024. У документі зазначено, що наразі у світі триває 56 військових конфліктів.

Окрім того, у звіті мовиться, що 92 країни зараз беруть участь у конфліктах за межами їхніх кордонів. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що такого не було з часів Другої світової війни.

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Лубінець висловився про Глобальний індекс миру 2024

Український омбудсмен зазначив, що, згідно зі світом, 110 мільйонів людей по всьому світу є біженцями або внутрішньо переміщеними особами через насильницькі конфлікти. У документі також відзначають, що зростання кількості невеликих конфліктів збільшує ймовірність більш серйозних у майбутньому.

Наприклад, у 2019 році конфлікт в Україні був визначений як другорядний, а зараз він є основним чинником погіршення безпекової ситуації у світі. Ці цифри жахають! Однак у звіті жодного разу не згадується Росія: саме вона відповідальна за дестабілізацію світового порядку,

– написав Лубінець.

Звіт Глобального індексу миру 2024: дивіться документ

Він також наголосив, що співпраця з агресором, заплющення очей на його дії, страх притягнення цієї країни до відповідальності – все це призводить до ще страшніших війн.

"Закликаю наших партнерів та міжнародні організації об'єднатися і знайти нові дієві механізми, аби Росія та інші тоталітарні режими світу зупинилися та не перекинули вогонь війни на нові території й не спричинили нові жертви!" – підкреслив уповноважений ВРУ з прав людини.