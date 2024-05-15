Китай досі не підтвердив свою участь у саміті миру, попри згоду 50 країн

Станом на 15 травня свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили 50 країн із 160 запрошених делегацій. Проте Китай свою участь у заході не підтвердив.

Так, в Пекіні ще не визначилися з рішенням. Про це повідомила президентка Швейцарії під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє 24 Канал.

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Хто підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

Вже через місяць у Швейцарі відбудеться Глобальний саміт миру. Відомо, що пів сотні країн та організацій підтвердили свою участь в заході. Цю інформацію швейцарському мовнику RTS у середу підтвердив речник Федерального департаменту закордонних справ і спорту країни Ніколя Бідо.

За словами Бідо, Швейцарія "наполегливо працює на дипломатичному фронті, щоб переконати тих, хто ще не оголосив про свою участь", і розраховує на участь близько сотні запрошених сторін.

Наразі про свій приїзд заявили півсотні делегацій. Серед тих, хто вже підтвердив участь – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Представник швейцарського МЗС визнає, що організатори конференції задоволені відповідями, але очікують більшого.

Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального Півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та роздуми щодо миру в Україні. Тому ми хочемо мати кількість і репрезентативність Північ-Південь,

– пояснює Бідо.

Речник також зазначив, що Росії не буде на зустрічі.

"Ми не запрошували Росію, тому що росіяни постійно говорять, що їм це нецікаво. Ми перебуваємо на підготовчій фазі, ми не будемо укладати мир як такий у Bürgenstock, але ми дійсно хотіли б розпочати процес із залучення Росії. Тому підтримуємо з ними зв'язок", – сказав Бідо.

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