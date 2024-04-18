Важлива платформа: що для України означатиме Глобальний саміт миру

Україна ініціювала проведення Глобального саміту миру 15 – 16 червня у Швейцарії. Саміт стане важливою платформою, яка дозволить консолідувати зусилля тих країн, у чиїй підтримці Україна починає вагатися. Однак на тлі відсутності в Україні зброї та наступального потенціалу зустріч навряд чи буде переконливою.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що коли Україна проводила певні дії на Сході та різних напрямках фронту, коли вона отримала необхідну зброю, все виглядало дуже позитивно. Були надії зайти на саміт миру з позиції сили, коли Україна змогла б диктувати умови і продемонструвати, що Росія точно програє.

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Ситуація змінилася

Зараз ситуація абсолютно змінилася. Колись американський дипломат Курт Вокер сказав, що дипломатія працює тоді, коли в неї за спиною є танки.

Ця фраза є дуже актуальною, бо якби в України за спиною були танки, далекобійні ракети та літаки, про які ми говоримо вже неймовірну кількість часу, тоді ці заяви і зустріч з формулою миру виглядали б більш переконливо,

– наголосив Максим Джигун.

Він додав, що зараз навряд чи можна розраховувати на те, що Росія прийме ті умови, які їй артикулює Україна. Проте саміт залишається важливою платформою, яка дозволить консолідувати зусилля тих країн, у чиїй підтримці ми починаємо вагатися.

"Ми бачимо менше практичної підтримки, менше заяв від ключових політичних гравців. І це те питання, над яким потрібно працювати так само як працювати із країнами, які досі або вагаються, або відверто підтримують Росію в цій війні", – підкреслив політолог.

Скільки потрібно Україні для відновлення

Наприкінці 2023 року був оприлюднений звіт від Світового банку спільно із українським урядом про потреби у відновленні України. Фахівці та експерти порахували, що Україна потребує майже 500 мільярдів доларів, аби відновити свою інфраструктуру.

Ті ж європейські інституції дають нам аж 50 мільярдів доларів до 2027 року на критичну відбудову, причому дають із вимогами реформування, які має приймати український парламент і Кабінет міністрів. А 50 мільярдів і 500 мільярдів – дещо різні суми,

– зауважив Джигун.

Він додав, що у повоєнній відбудові буде дуже складно знаходити спільну мову з європейськими інституціями в контексті того, аби отримати необхідний для повернення України до нормального повноцінного життя ресурс.

Глобальний саміт миру: що відомо