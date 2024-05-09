У Зеленського відповіли, чи буде російська опозиція на саміті миру у Швейцарії

Глобальний саміт миру, на якому йтиметься про ситуацію в Україні, відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Тривають дискусії чи варто туди запрошувати деяких представників російської опозиції, адже їхня діяльність не завжди спрямована на зміну диктаторського режиму в Росії.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що російські опозиціонери формують неправильний порядок денний у своїй країні, готуючи розслідування про дев'яності роки, про те, чому Путін став президентом, чому Борис Єльцин мав номенклатурну корупцію. Ці розслідування ні на що не впливають, тому на саміті миру їм нічого робити.

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Опозиція у Росії не діє

Подоляк зауважив, що діяльність російських опозиціонерів, зокрема Юлії Навальної, не направлена на глобальні зміни. На його думку, вона не викличе якусь реакцію в Росії, не призведе до бунтів.

Вони (російська опозиція – 24 Канал) сьогодні неактуальні, бо практично нічого не говорять про війну,

– сказав він.

Радник голови Офісу Президента наголосив, що є й окремі політичні групи, які говорять про наслідки російської агресії та необхідність допомогти Україні. Однак "системна опозиція", яка отримує світові нагороди за свою діяльність і не намагається вплинути на припинення війни, не має права брати участь у Глобальному саміті миру.

Ці люди живуть зовсім в іншому, зміненому порядку денному, який ніяк не впливає ні на війну, ні на мир, ні на розуміння Росією того жаху, який вона сьогодні чинить. Це навпаки небезпечно,

– зазначив Михайло Подоляк.

Глобальний саміт миру: основне