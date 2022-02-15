Глобальний збій в "Ощадбанку": банкомати, додаток та онлайн-сервіси не працюють

Клієнти державного "Ощадбанку" масово скаржаться на збої в роботі банкоматів. Не працюють також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.

Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та станом на вечір 15 лютого робота сервісів відновлена.

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Водночас користувачі продовжують скаржитися на роботу сервісів. Повідомляється, що проблеми виникли у клієнтів банку з різних регіонів України. Що саме стало причиною збою, в "Ощадбанку" наразі не повідомили.

Водночас на запит Мінфіну в "Ощадбанку" відповіли, що банк проводить перевірку систем і підключає додаткові сервери, тому деякі сервіси можуть тимчасово працювати в обмеженому режимі.



Глобальний збій в "Ощадбанку" / Скриншот НВ

Не лише "Ощадбанк"

Збій 15 лютого стався і в роботі ще одного державного банку. Мовиться про "Приватбанк", користувачі якого приблизно о 17:00 не могли увійти в інтернет-банкінг ні через телефон, ні через ПК.

Як вказали у "Приватбанку", збій стався через проблеми із сервером. Журналісти 24 каналу намагаються додзвонитися до пресслужби, аби отримати детальніший коментар.