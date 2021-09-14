Глянемо, як "Супутник" спрацює на практиці, – Путін про спалах коронавірусу в його оточенні

Президент Росії Володимир Путін скасував поїздку в Таджикистан і відправився на самоізоляцію. Причиною такого рішення став коронавірусу в людей з його найближчого оточення.

За словами Путіна, він напередодні увесь день спілкувався з людиною, у якої потім підтвердили коронавірус. Хворобу свого соратника він пояснив тим, що той запізно отримав другу дозу вакцини "Супутник V".

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Путіна ця ситуація не тривожить

Російського президента не дуже тривожить спалах коронавірусу в його оточенні. Путін вирішив продемонструвати росіянам "віру" в російський "Супутник V". Він вважає, що саме час перевірити, наскільки вакцина є ефективною і назвав цю ситуацію "природним експериментом".

Глянемо, як "Супутник V" спрацює на практиці,

– заявив Путін.

Окрім того, російський президент зазначив, що почувається добре. Також він висловив упевненість, що російська вакцина "спрацює так, як і має спрацювати".

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