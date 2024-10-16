Удар по полігону росіян на Запоріжжі: ЗСУ застосували високоточні ракети

Збойні сили України завдали удару реактивною артилерією по тренувальному полігону російських військ на Запоріжжі. Артилеристи застосували ракету GMLRS.

Артилеристи Сил оборони застосували для удару високоточний американський реактивний снаряд в момент, коли росіяни тренувалися, повідомляє Мілітарний.

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Точний удар Сил оборони

Ракета GMLRS M30A1 DPICM несе велику кількість попередньо сформованих уламків. Вона ефективна проти живої сили противника.

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Зазначимо, що удар відбувся безпосередньо під час тренувань особового складу ворога.

Приблизна кількість знищених окупантів наразі не повідомляється.

Збройні сили Росії також активно готують навчальні центри на тимчасово захоплених територіях, зосереджуючи увагу на тренуваннях особового складу та бронетанкових підрозділів. Багато з цих полігонів розташовані в межах досяжності української реактивної артилерії, яка вже не раз атакувала ці об'єкти.

Нагадуємо, вночі 12 жовтня Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів поблизу міста Ровеньки на Луганщині. Там зберігалася нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, й для потреб російської армії.