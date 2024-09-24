"Добровільна демобілізація" Гнезділова: у 56 бригаді проведуть службове розслідування

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді проведуть службове розслідування після того, як військовий Сергій Гнезділов висловив протест і самовільно залишив військову частину. Нині дії українського захисника кваліфікують як кримінальне правопорушення.

Про це повідомили у пресслужбі 56 ОМПБр. Командування бригади наголосило, що позиція на такі дії незмінна – нульова толерантність.

Що цьому передувало Військовий Сергій Гнезділов "добровільно демобілізувався": він вимагає чітких термінів служби

У 56 бригаді проведуть розслідування

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, призначили службове розслідування. У пресслужбі наголосили, що дії військового мають ознаки кримінального правопорушення, адже самовільне залишення військової частини підпадає під 407 статтю Кримінального кодексу.

За даним фактом призначено службове розслідування та проводяться усі передбачені законодавством процесуальні дії. Позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків,

– наголосили у пресслужбі бригади.

Водночас Гнезділов пояснив, що його дії – це форма протесту, щоб привернути увагу до проблеми демобілізації. 21 вересня на своїй сторінці у фейсбуці військовий опублікував допис, у якому заявив, що вимагає встановлення чітких термінів служби.

"Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з-поміж всіх військовозобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю", – наголосив військовий.

У розмові з 24 Каналом 24-річний Сергій Гнезділов заявив, що розуміє усю відповідальність і те, що може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, однак він планує продовжувати висвітлювати проблему демобілізації.

"Якщо я порушив закон і є злочинцем, якщо з усіх проблем, які є в Україні, Сергій Гнезділов – найбільша, пропоную зустрітися в суді, де будуть вислухані аргументи мої та іншої сторони. Врешті буде певний результат: або мені – термін, або вирішення проблеми для нас всіх", – резюмував військовий.