До загибелі людства залишилися секунди: що показує "Годинник судного дня" у 2021

28 січня 2021 , 10:28
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На початку 2021 року людство перебуває надто близько до глобальної катастрофи. Стрілки на "Годиннику судного дня" наближаються до опівночі.

Джерело: Newsweek

Коли годинник показуватиме 00:00, у світі нібито настане апокаліпсис.

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Циферблат годинника показали фахівці з Bulletin of the Atomic Scientists під час віртуальної конференції.

Деталі

Стрілки "Годинника судного дня" показують, що до моменту Х залишилося лише 100 секунд.

Це найгірший показник з дня створення годинника.

Тоді на вулиці був 1947 рік, і світ лише поволі оживав після однієї з найстрашніших трагедій в історії – Другої світової війни.

Президентка Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон наголосила: пандемія коронавірусу показала, що світ геть не готовий боротися з потенційними апокаліптичними загрозами.

Смертельна і страшна пандемія COVID-19 служить історичним дзвінком для пробудження,
– зауважила Бронсон.

Що відомо про "Годинник судного дня"

  • "Годинник судного дня" – це проєкт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists.
  • Видання заснували після атомного бомбардування Хіросіми та Нагасакі у 1945 році.
  • Востаннє стрілки годинника "переводили" 23 січня 2020 року – на 20 секунд вперед.
  • "Годинник судного дня" показує символічний час, який відділяє людство від загибелі.