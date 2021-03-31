Годинники Rolex, 4 машини та понад 600 тисяч доларів на рахунках: декларація Степанова

13:21

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у 2020 році заробив на посаді 497 тисяч гривень. Однак, крім цього, у своїй декларації чиновник зазначив кілька машин, квартиру, ювелірні прикраси та значні заощадження на банківських рахунках.