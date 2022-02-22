Годину демонстрував ідіота, – Піонтковський про промову Путіна
Раду безпеки Росії, ймовірно, зібрали не лише задля визнання бойовиків на окупованому Донбасі. Путін намагається замазати кров'ю своїх прибічників.
Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський. Коментуючи засідання російської ради безпеки, він сказав: "Виступ Путіна – це припадок параної. Ця людина дико ненавидить Україну".
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Путін посилає людей на злочин, – Піонтковський
"На часовій промові для чого він всіх зібрав? Посилає людей на злочин і замазати кров'ю треба всіх. Ці акції кругової поруки проводять не для того, щоб визнати псевдореспубліки", – сказав Піонтковський.
Публіцист зазначив, що частина російської еліти намагалася переконати Путіна, що повномасштабна війна буде жахіттям і краще зафіксувати "геополітичний прибуток" визнати псевдореспубліки і дати Україні спокій.
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"Але такі "посвячення мафії" проводять не перед закріпленням геополітичного прибутку, а перед якоюсь важливою акцією, яка підвищує ставки", – зазначив російський публіцист.
"Російський Гітлер" накладає свій особистий відбиток. Він не соромився демонструвати себе ідіотом протягом цієї години (засідання ради безпеки – 24 канал), повторюючи текст зі своєї статті. Вони були про одну й ту саму ідею – "нема такої держави й такого народу".
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Путін визнав бойовиків: коротко
- 21 лютого Володимир Путін підписав указ про визнання бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі.
- Україна та міжнародна спільнота засудили відповідні дії Кремля.
- На Росію "посипалися" санкції. Євросоюз запроваджує обмеження проти російських депутатів, громадян та компаній. Водночас Німеччина оголосила про зупинку сертифікації "Північного потоку-2".
- 22 лютого Джо Байден виступив зі зверненням і заявив, що Сполучені Штати також запровадили потужні санкції проти Росії – тісно скоординовані зі союзниками та партнерами.