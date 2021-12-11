Заступник Монастирського Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості

Олександр Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості. Мовиться про "розборки", які він влаштував у Краматорську, що на Донеччині.

Відео інциденту оприлюднили 11 грудня. На ньому заступник міністра сварився з поліцейськими.

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Заступник Монастирського вибачився за інцидент

Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність,

– написав Олександр Гогілашвілі.

Він пояснив: "Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".

Коротко про інцидент, який трапився на блокпості в Краматорську

11 грудня оприлюднили відео, на якому заступник міністра Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими.

Попередньо відомо, що це трапилось тому, що вони зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Заступник Дениса Монастирського обурився через це.

На відео також чутно, як він вживав нецензурну лексику. Зокрема Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!".

Далі чиновник пригрозив поліцейському, мовляв, тепер він знає заступника глави МВС. Олександр Гогілашвілі сказав: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

Далі чутно вибачення поліцейського та намагання пояснити, чому він намагався перевірити документи.

Після цього Денис Монастирський заявив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади. Тому підписав відповідне подання до Кабміну.

Плани Дениса Монастирського в МВС – дивіться відео

Повний текст публікації Олександра Гогілашвілі

Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.

Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.

Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню.