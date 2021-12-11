Заступник Монастирського Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості
Джерело:фейсбук Олександра Гогілашвілі
Олександр Гогілашвілі вибачився за поведінку на блокпості. Мовиться про "розборки", які він влаштував у Краматорську, що на Донеччині.
Відео інциденту оприлюднили 11 грудня. На ньому заступник міністра сварився з поліцейськими.
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Заступник Монастирського вибачився за інцидент
Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність,
– написав Олександр Гогілашвілі.
Він пояснив: "Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню".
Коротко про інцидент, який трапився на блокпості в Краматорську
- 11 грудня оприлюднили відео, на якому заступник міністра Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими.
- Попередньо відомо, що це трапилось тому, що вони зупинили авто на блокпості та попросили показати документи. Заступник Дениса Монастирського обурився через це.
- На відео також чутно, як він вживав нецензурну лексику. Зокрема Гогілашвілі заявив поліцейським: "Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра!".
- Далі чиновник пригрозив поліцейському, мовляв, тепер він знає заступника глави МВС. Олександр Гогілашвілі сказав: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".
- Далі чутно вибачення поліцейського та намагання пояснити, чому він намагався перевірити документи.
- Після цього Денис Монастирський заявив, що на період дисциплінарного провадження пропонуватиме уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади. Тому підписав відповідне подання до Кабміну.
Плани Дениса Монастирського в МВС – дивіться відео
Повний текст публікації Олександра Гогілашвілі
Щодо інциденту на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.
Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність.
Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню.