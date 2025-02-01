Війна в Україні й американське кіно: чому насправді Голлівуд мовчить
- Американський кінематограф ігнорує тему російсько-української війни, попри її обговорення в суспільстві.
- Голлівуд мовчить про американських добровольців у війні, але знімає фільми з романтизацією росіян.
- Поясненням цього може бути лише одне – американці сподіваються на відновлення дружби з Росією.
Помітив один цікавий момент, який пов'язаний зі ставленням американських еліт до російсько-української війни.
Голлівуд не цікавить війна в Україні
Показово, що ця війна взагалі не відображена в американському кінематографі. Ситуація ще більш дивна, бо, на перший погляд, вона б мала там бути відображена, адже тема України, війни, допомоги Україні дуже широко обговорювалася в американському суспільстві. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.
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Перед виборами у США лише лінивий не казав про допомогу Україні, а у плані фільмів – порожнеча. Такий собі дуже дивний газлайтинг.
До речі, у війні брав участь не один американець. Не один американський доброволець героїчно загинув, захищаючи свободу України. Але і про них теж мовчить Голлівуд.
Показово, що про росіян Голлівуд не мовчать. Наприклад, як у черговій "казочці" з романтизацією росіян – фільм "Анора", – за яку російський актор номінований на "Оскар". Казочки про росіян американці знімати можуть, а от про війну – тотальна стіна замовчування. Видається дуже дивним.
Нещодавно подивився новий бойовичок на Netflix. Зацікавив мене фільм тим, що там фігурував "новачок", яким терористи планували отруїти пасажирів літака.
Я думав, що, може, американці нарешті якось вирішили підсвітити у кіно тему російського державного тероризму? Нічого подібного. У фільмі якісь злочинці хотіли "підставити" росіян, використовуючи "новичок". А так – мир, дружба, перезавантаження.
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Сила мистецтва
Чому найважливіша тема американського суспільно-політичного дискурсу ігнорується у кіно? Відповідь може бути лише одна – сила мистецтва дозволяє олюднити будь-яку проблему, а олюднення тут якраз нікому не потрібне.
Треба буде скоро дружити з росіянами, а будь-яка навіть мінімально правдива стрічка не зможе обійтися без російських злочинів. Це нікому не потрібно.
Єдине, що змінилося, – з американського кіно зникла "українська мафія", і її замінила (ви тільки не смійтеся) – "білоруська мафія".
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.