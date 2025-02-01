Помітив один цікавий момент, який пов'язаний зі ставленням американських еліт до російсько-української війни.

Голлівуд не цікавить війна в Україні

Показово, що ця війна взагалі не відображена в американському кінематографі. Ситуація ще більш дивна, бо, на перший погляд, вона б мала там бути відображена, адже тема України, війни, допомоги Україні дуже широко обговорювалася в американському суспільстві. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Перед виборами у США лише лінивий не казав про допомогу Україні, а у плані фільмів – порожнеча. Такий собі дуже дивний газлайтинг.

До речі, у війні брав участь не один американець. Не один американський доброволець героїчно загинув, захищаючи свободу України. Але і про них теж мовчить Голлівуд.

Показово, що про росіян Голлівуд не мовчать. Наприклад, як у черговій "казочці" з романтизацією росіян – фільм "Анора", – за яку російський актор номінований на "Оскар". Казочки про росіян американці знімати можуть, а от про війну – тотальна стіна замовчування. Видається дуже дивним.

Нещодавно подивився новий бойовичок на Netflix. Зацікавив мене фільм тим, що там фігурував "новачок", яким терористи планували отруїти пасажирів літака.

Я думав, що, може, американці нарешті якось вирішили підсвітити у кіно тему російського державного тероризму? Нічого подібного. У фільмі якісь злочинці хотіли "підставити" росіян, використовуючи "новичок". А так – мир, дружба, перезавантаження.

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Сила мистецтва

Чому найважливіша тема американського суспільно-політичного дискурсу ігнорується у кіно? Відповідь може бути лише одна – сила мистецтва дозволяє олюднити будь-яку проблему, а олюднення тут якраз нікому не потрібне.

Треба буде скоро дружити з росіянами, а будь-яка навіть мінімально правдива стрічка не зможе обійтися без російських злочинів. Це нікому не потрібно.

Єдине, що змінилося, – з американського кіно зникла "українська мафія", і її замінила (ви тільки не смійтеся) – "білоруська мафія".