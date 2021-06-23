Голод загрожує понад 40 мільйонам людей у світі: в ООН назвали країни

Під загрозою голоду у світі станом на середину 2021 року – щонайменше 41 мільйон людей. Про це свідчать дані гуманітарної організації "Всесвітня продовольча програма".

Ця організація працює у рамках ООН. Девід Бізлі, її виконавчий директор, назвав країни, де ситуація найгірша.

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Ризик виникнення голоду світового масштабу: у яких країнах ситуація критична

Виконавчий директор "Всесвітньої продовольчої програми" (ВПП) Девід Бізлі повідомив, що є щонайменше 4 країни, "де умови близькі до голоду".

Під загрозою – 584 мільйони людей у:

Ефіопії.

Південному Судані.

Ємені.

Мадагаскарі.

Тим часом 41 мільйон людей буквально перебувають на межі голоду,

– запевнив Бізлі.

За його словами, дані можуть бути неточними, але немає сенсу "сперечатися про цифри до скону, коли людям зараз потрібна наша допомога". До того ж ситуацію ускладнює пандемія COVID-19.

Голод загрожує 43 країнам, і щоб протистояти йому – потрібні щонайменше 6 мільярдів доларів.

ВПП працює в рамках Організації Об'єднаних Націй, однак фінансують її повністю завдяки добровільним пожертвам."Нам потрібні гроші, і потрібні вже", – сказав із цього приводу Девід Бізлі.

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