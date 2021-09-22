У "Голосі" припустили результати голосування за закон щодо олігархів

У Верховній Раді можуть розглянути законопроєкт щодо олігархів, не дочекавшись рішення Венеційської комісії. Його можуть проголосувати вже до 24 вересня.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін. Цей законопроєкт є дуже важливими для президента.

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Як наголосив політик, немає жодних правових підстав не виносити законопроєкт на розгляд Верховної Ради. Відповідно, якщо ухвалять таке рішення, він буде поставлений на голосування.

Чи підтримає уряд документ

"Теоретично, наскільки я розумію, за нього голоси знаходяться. Тому що він належить до переліку так званих обов'язкових законопроєктів, за які члени фракції "Слуга народу" не можуть не проголосувати. Там є певна градація", – резюмував Рахманін.

Я думаю, що 230 голосів точно на це знаходиться,

– підкреслив депутат.

За словами члена "Голосу", переважна більшість "слуг" підтримає документ. Чисельність фракції наразі становить 244 особи. Крім того, є фракція "Довіра", яка "дуже чутлива до побажань".

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