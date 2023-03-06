Рекордна кількість українців проголосувала в Дії щодо 8 березня: які результати

У застосунку Дія завершилося опитування про 8 березня. У ньому українці голосували, чи варто залишити цей день вихідним чи зробити робочим.

Зазначають, що голосування за вихідний 8 березня стало наймасовішим. У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.

До теми 8 березня – офіційний вихідний чи робочий день: у Дії запустили нове опитування

Як проголосували українці

Понад 1,3 мільйона опитуваних хочуть залишити 8 березня вихідним. Натомість близько 703 тисячі українців вважають, що варто зробити цей день робочим. Ще 110 тисяч людей не визначилися

У Дії додають, що ці результати врахують у парламенті, коли ухвалюватимуть законопроєкт.

Варто додати, що традиції масштабного святкування 8 березня підтримують переважно у країнах, на які мав вплив СРСР або Китай. За межами пострадянських країн лише близько десяти країн визнають цей день офіційним вихідним: Алжир, Бразилія, Буркіна-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Італія, Ізраїль, Лаос, Монголія, В'єтнам і Замбія.

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