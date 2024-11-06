Голосування у США завершено: всі виборчі дільниці зачинилися

У США 5 листопада відбулися довгоочікувані вибори президента та Конгресу. Наразі всі виборчі дільниці вже зачинилися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Наразі у Сполучених Штатах продовжується підрахунок голосів за кандидатів у президенти.

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У якому штаті Америки голосували останніми

Останнім штатом, де могли проголосувати американці, стала Аляска. Там виборчі дільниці зачинилися о 01 годині (08:00 за київським часом).

Від Аляски один з кандидатів-переможців може отримати 3 голоси виборників. Кандидатам у президенти необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборників, щоб перемогти на посаді президента.

Варто зазначити, що штат Аляска є прихильником саме Республіканської партії. Там голосували за кандидата в президенти від Демократичної партії лише один раз з моменту отримання статусу штату в 1959 році. У 1964 році президент Ліндон Джонсон випередив кандидата від Республіканської партії Баррі Голдуотера майже на 31 відсотковий пункт на Алясці.

Журналісти зазначили, що це перші президентські вибори на Алясці, які проводяться за системою рейтингового голосування, де виборці можуть віддати перевагу чотирьом кандидатам у порядку їхніх уподобань.

До слова, станом на 08:26 за київським часом, Трамп отримав по штатах 247 голосів виборників. Камала Гарріс, своєю чергою, поки 214.

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