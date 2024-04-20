"Вже на літаках": що США негайно відправлять в Україну, якщо ухвалять допомогу
Палата представників США 20 квітня голосуватиме за пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам. Для нашої держави передбачається надання суми у розмірі понад 60 мільярдів доларів.
Передача необхідних засобів може бути реалізована дуже швидко після голосування. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що у США місяцями готувалися до цього.
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Що негайно можуть відправити Україні
"Я чув, що ця допомога буквально чекає на літаках у Європі. Вона приготована для того, щоб її відправити в Україну", – сказав Уріель Епштейн.
За його словами, багато чого залежить від того, яку саме зброю нададуть. Але, очевидно, що до пакета увійде артилерія, ППО – це надішлють практично одразу, можливо, через 2 – 3 дні після голосування.
Після цього постане питання військової техніки, танків, літаків і так далі, але я сподіваюся, що адміністрація Джо Байдена зрозуміла, що не можна продовжувати чекати й не надавати допомогу Україні,
– зауважив Уріель Епштейн.
Причина такої оперативності – вибори президента, які відбудуться восени 2024 року. Невідомо, що буде після них. Тому допомогти Києву виграти війну потрібно вже зараз. Залишається сподіватися, що Байден максимально використає час, який залишився та не зволікатиме з передачею зброї.
Військова допомога США: що відомо
- Україна ще від зими очікує на голосування за пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів. Однак рішення постійно відкладали. Для остаточно рішення конгресмени зберуться 20 квітня. За допомогу Україні голосуватимуть одразу після законопроєкту про підтримку Ізраїля.
- У Білому домі повідомили, що військову допомогу почнуть надавати одразу після схвалення документа у Конгресі. Речниця Білого дому нагадала, що президент США вже не раз закликав пришвидшити ухвалення рішення. Чиновниця додала, що через зволікання Конгресу Україна була змушена поступатися своїми територіями.
- Володимир Зеленський звернувся до лідерів НАТО та закликав задовольнити нагальні потреби України. Він наголосив на потребі захисту неба, найперше мовиться про передачу хоча б 7 систем Patriot або аналогічних ЗРК. Крім цього, українські військові потребують значно більше снарядів, а також літаків, щоб протистояти ворогу у повітрі.