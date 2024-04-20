"Вже на літаках": що США негайно відправлять в Україну, якщо ухвалять допомогу

Палата представників США 20 квітня голосуватиме за пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам. Для нашої держави передбачається надання суми у розмірі понад 60 мільярдів доларів.

Передача необхідних засобів може бути реалізована дуже швидко після голосування. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що у США місяцями готувалися до цього.

Читайте також Новий план Трампа – Джонсона: що задумали в США та чи отримає Україна 60 мільярдів допомоги

Що негайно можуть відправити Україні

"Я чув, що ця допомога буквально чекає на літаках у Європі. Вона приготована для того, щоб її відправити в Україну", – сказав Уріель Епштейн.

За його словами, багато чого залежить від того, яку саме зброю нададуть. Але, очевидно, що до пакета увійде артилерія, ППО – це надішлють практично одразу, можливо, через 2 – 3 дні після голосування.

Після цього постане питання військової техніки, танків, літаків і так далі, але я сподіваюся, що адміністрація Джо Байдена зрозуміла, що не можна продовжувати чекати й не надавати допомогу Україні,

– зауважив Уріель Епштейн.

Причина такої оперативності – вибори президента, які відбудуться восени 2024 року. Невідомо, що буде після них. Тому допомогти Києву виграти війну потрібно вже зараз. Залишається сподіватися, що Байден максимально використає час, який залишився та не зволікатиме з передачею зброї.

Військова допомога США: що відомо