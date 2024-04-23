Нардеп Чернєв сказав, як довго у Сенаті можуть затягувати з допомогою Україні
20 квітня Палата представників підтримала надання Україні пакета допомоги. Наразі відбувається голосування в Сенаті конгресу США.
Є певні ризики у прийнятті рішення. Про них 24 Каналу розповів народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Єгор Чернєв.
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Ризики голосування
Один з ключових ризиків, за словами Чернєва, – це можливе затягування цієї процедури. Мовляв, не виключена можливість правок, які можуть вносити сенатори.
Але навіть якщо процедура затягнеться, то це може додати плюс день до голосування. Я думаю, що до вечора, максимально до вечора завтрашнього дня ми вже матимемо результат по Сенату,
– пояснив він.
Пакет допомоги від США передбачає понад 60 мільярдів доларів і складається з певних програм. Зокрема, серед таких передбачена програма на заміщення запасів зброї, яка була надана нашій країні.
"Там є програма на виробництво зброї для України, але ще є, наприклад, та сама президентська програма, яка дозволяє сьогодні на сьогодні набирати на цю суму зброю, яка є на складах США", – пояснив нардеп.
Швидше за все буде реалізована саме президентська програма і складатиме біля 8 мільярдів доларів.
"Є окрема програма на закупівлю зброї поза США, але там невеличка сума. Тому тут можна використовувати на сьогодні різні програми. З того, що я знаю, перші пакети будуть значно більшими, ніж останні, які ми отримували в 300 мільйонів доларів. Наші партнери прекрасно розуміють, що саме нам потрібно: і снаряди, і ракети для ППО, й інше озброєння. Я думаю, що буде сформований той пакет, який нам допоможе на сьогоднішній день зупинити росіян сході та півдні нашої країни", – резюмував Чернєв.
Військова допомога Україні від США: останні новини
- Сенат відклав голосування за пакет допомоги Україні. За даними ЗМІ, республіканці скаржаться, що не можуть запропонувати свої поправки до законопроєкту. Саме це і стало причиною такого рішення.
- Крім цього у США починається велика виборча кампанія. Вона змінює склад Палати представників та одну третину Сенату.
- Інші країни, зокрема європейські, рівняються на США у питаннях передачі зброї та техніки. Це стосується і далекобійних ракет.