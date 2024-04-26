Як голова РДА влетів у людей у Броварах: пабліки показали момент ДТП

Голова Броварської РДА під Києвом напідпитку влетів у натовп, поставивши під загрозу життя 4 людей. У мережі опублікували відео, що це підтверджує.

Інцидент стався у п'ятницю, 26 квітня. Власне, за участі Володимира Майбоженка – очільника Броварської районної державної адміністрації. 24 Канал з посиланням місцеві телеграм-пабліки публікує кадри аварії.

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Аварія у Броварах за участі чиновника

У поліції Київщини підтвердили, що встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю посадовця районної державної адміністрації

Попередньо відомо, що посадовець РДА не зупинився на червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок цього четверо людей були травмовані. Серед постраждалих – дитина,

– вказали правоохоронці.

Перевірка за допомогою спеціального приладу "Драгера" засвідчила, що вміст алкоголю у крові водія становить 2,31 проміле. Це у 11,5 раза перевищує норму, яка становить 0,20 проміле.

Момент ДТП у Броварах за участі Майбоженка: дивіться відео з телеграм-каналів (18+)

Посадовця затримали відповідно до вимог закону. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння.

Як видно на відео, Майбоженко був на сірому автомобілі марки Volvo. З декларації чиновника 24 Канал дізнався, що автівку Volvo 90XC 2018 року випуску голова РДА набув у власність у 2019 році. Вартість транспортного засобу становить майже 2 мільйони гривень.

Майбоженко на Volvo травмував 4 людей / Фото Офісу генпрокурора

Голова Броварської РДА під Києвом спричинив аварію: дивіться відео

Голови Київської ОВА Руслана Кравченко після того, як стало відомо про ДТП заявив: очільника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема, 3 дорослих і одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична,

– наголосив він.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.