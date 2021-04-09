Обшуки в голови Чернівецької РДА Козарійчука: чиновник заявляє про політичне замовлення

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Голова Чернівецької районної адміністрації Дмитро Козарійчук прокоментував обшуки, які проводили напередодні, 8 квітня. Він вважає це політично обумовленою акцією.

Джерело:

Суспільне

Політика не затримали і навіть не оголосили про підозру. Наразі він продовжує працювати.

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Що відомо про обшуки

  • Правоохоронці проводили обшук у кабінеті Козарійчука у четвер, 8 квітня.
  • Вони тривали понад 6 годин.
  • Поліцейські вилучили деякі документи, комп'ютер та телефони.
  • За попередньою інформацією, повідомляли, що на політика відкрили кримінальне провадження

Кримінальне провадження, в межах якого проводили обшуки, — це політичне замовлення,
— заявив Козарійчук.

Хто такий Козарійчук?

Дмитро Козарійчук – за освітою юрист. Його призначили на посаду голови РДА 26 лютого 2021 року. До цього він працював помічником прокурора у прокуратурах Чернівецької та Львівської областей. Також був заступником директора на підприємстві з вирощування зернових культур і м'ясництва. Свого часу очолював і Заставнівську РДА. До Чернівецької облради балотувався від партії "Перемога Пальчевського".