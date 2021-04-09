Обшуки в голови Чернівецької РДА Козарійчука: чиновник заявляє про політичне замовлення

Голова Чернівецької районної адміністрації Дмитро Козарійчук прокоментував обшуки, які проводили напередодні, 8 квітня. Він вважає це політично обумовленою акцією.
Джерело:Суспільне
Політика не затримали і навіть не оголосили про підозру. Наразі він продовжує працювати.
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Що відомо про обшуки
- Правоохоронці проводили обшук у кабінеті Козарійчука у четвер, 8 квітня.
- Вони тривали понад 6 годин.
- Поліцейські вилучили деякі документи, комп'ютер та телефони.
- За попередньою інформацією, повідомляли, що на політика відкрили кримінальне провадження
Кримінальне провадження, в межах якого проводили обшуки, — це політичне замовлення,
— заявив Козарійчук.