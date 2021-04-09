Обшуки в голови Чернівецької РДА Козарійчука: чиновник заявляє про політичне замовлення

Голова Чернівецької районної адміністрації Дмитро Козарійчук прокоментував обшуки, які проводили напередодні, 8 квітня. Він вважає це політично обумовленою акцією.

Політика не затримали і навіть не оголосили про підозру. Наразі він продовжує працювати.

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Що відомо про обшуки

Правоохоронці проводили обшук у кабінеті Козарійчука у четвер, 8 квітня.

Вони тривали понад 6 годин.

Поліцейські вилучили деякі документи, комп'ютер та телефони.

За попередньою інформацією, повідомляли, що на політика відкрили кримінальне провадження

Кримінальне провадження, в межах якого проводили обшуки, — це політичне замовлення,

— заявив Козарійчук.