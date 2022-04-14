Голова Дніпропетровської ОВА заявив про затишшя перед бурею після спокійної ночі

На Дніпропетровщині за ніч на 14 квітня лише один раз оголошували про повітряну тривогу. Глава ОВА назвав ситуацію в області затишшям перед бурею.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про ситуацію в області станом на ранок 14 квітня.

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Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно

Дніпропетровщина, 14 квітня, 8:00. Починаємо звикати до війни… Зараз таку ніч ми називаємо спокійною,

– написав Резніченко.

Він уточнив, що вночі лише один раз лунали сирени, які сповіщали про можливу атаку росіян. Таку ніч глава ОВА назвав затишшям перед бурею.

Нагадаємо, напередодні глава Дніпровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що українські військові повністю контролюють підступи до Дніпропетровської області. У всіх громадах регіону спокійно.

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