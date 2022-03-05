Голова Енергодара розповів про стан нацгвардійців, які захищали ЗАЕС, та назвав імена загиблих

У ніч проти 4 березня 2022 року російські окупанти напали на Запорізьку АЕС. На жаль, під час оборони станції постраждали захисники України. Про їхній стан розповів міський голова Енергодара.

Свій пост у фейсбуці міський голова Енергодара почав із наступних слів: "Зараз про те, що особливо болить. Що вже неможливо виправити. Про тих, за чиї життя триває боротьба".

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В якому стані захисники України

За словами Орлова, стан двох бійців Нацгвардії, які відчайдушно захищали Запорізьку АЕС, все ще у важкому стані. Наразі вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а медики борються за їхні життя.

Ще двоє енергодарців, які постраждали під час обстрілу блокпосту, наразі лікуються вдома, в амбулаторних умовах.

На жаль, під час обстрілів загинули військовослужбовці Національної гвардії України Євген Уколов, Михайло Фроліков, а також Юрій Квач. Вічна пам’ять нашим загиблим землякам,

– заявив Дмитро Орлов.