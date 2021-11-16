Голова Фонду держмайна Сенниченко йде у відставку, – ЗМІ
16 листопада 2021 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:LB.ua
Очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко може покинути свою посаду. Інформація про його ймовірну відставку з'явилася у ЗМІ 16 листопада.
Як стверджують джерела, у заяві Сенниченко вказав, що звільняється за власним бажанням. Відповідний документ нібито мають оприлюднити вже найближчим часом.
До теми "Більшовик", олігархи та приватизація: інтерв'ю з главою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком
Співрозмовники видання назвали й основні причини звільнення. Серед них – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, якауспішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".
Новина доповнюється…