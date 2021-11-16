Голова Фонду держмайна Сенниченко йде у відставку, – ЗМІ

16 листопада 2021 , 21:02
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Джерело:

LB.ua

Очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко може покинути свою посаду. Інформація про його ймовірну відставку з'явилася у ЗМІ 16 листопада.

Як стверджують джерела, у заяві Сенниченко вказав, що звільняється за власним бажанням. Відповідний документ нібито мають оприлюднити вже найближчим часом.

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Співрозмовники видання назвали й основні причини звільнення. Серед них – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, якауспішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

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Автор: Ірина Буртик